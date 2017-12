Presidente Frattura,richiesta di deroga alla soppressione del punto nascite di Isernia ci sono i presupposti per ottenerla, grazie ai risultati del 2017

Grazie ai risultati raggiunti dal Punto nascite di Isernia nel 2017 avanziamo la richiesta di deroga alla soppressione: ci sono i presupposti per ottenerla.

La soppressione è prevista da parametri nazionali, per motivi di sicurezza, qualora non si raggiungano i 500 parti l’anno. Ad oggi all’ospedale Veneziale di Isernia i parti sono stati 488 (nel 2016 furono 425) di cui 65 con donne provenienti da fuori regione e soprattutto con un altro risultato importante: un grosso calo dei parti cesarei, scesi al di sotto del 35 per cento.

Grazie a chi si è battuto contro il rischio chiusura, soprattutto il personale della struttura sanitaria che ha continuato a garantire livelli di assoluta qualità nonostante l'emorragia di personale.