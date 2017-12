Frosolone: concerto di Tony Esposito il 30 dicembre

Si chiude alla grande il 2017 a Frosolone con il concerto di Tony Esposito. Appuntamento per sabato 30 dicembre, alle ore 21:00, presso l'Ostello della Gioventù. Il grande artista napoletano, che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ripercorrerà i 40 anni della sua carriera con i suoi più grandi successi, mescolati con ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea, per far ballare e scatenare il pubblico presente. Sul palco ci sarà anche Gianluca Sciortino, un cantautore protagonista di una storia straordinaria. Nel 1992, quando aveva 10 anni, entrò in coma dopo un’emorragia cerebrale e ne uscì dopo 41 giorni aiutato soprattutto dalla musica, la sua grande passione. La sua storia è stata anche oggetto di un film prodotto dalla Rai uscito nel 2015. Un altro appuntamento imperdibile con la grande musica a Frosolone, dopo i concerti di Iskra Merarini e Piazza Grande omaggio a Lucio Dalla del 16 dicembre e l’omaggio a Ivan Graziani con Pigro in Tour lo scorso 23 dicembre.