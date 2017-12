 Controlli straordinari dei Carabinieri per le prossime festività di fine anno

Un servizio di controllo straordinario del territorio è stato predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, con lo scopo di garantire ai cittadini residenti e a tutti i turisti, che per l’occasione raggiungeranno i vari centri abitati della provincia, di trascorrere serenamente le festività di fine anno. I servizi predisposti, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Operativo e Radiomobile e delle Stazioni, affiancate da personale dei reparti speciali del Comando Provinciale di Isernia, intensificheranno ulteriormente i normali servizi di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, nonché la vigilanza sulle strade con maggior afflusso di automobilisti, al fine di prevenire potenziali incidenti causati dall’uso smodato di alcoolici, soprattutto da parte dei più giovani, che dopo aver “brindato” al nuovo anno, decidono di mettersi al volante della propria autovettura. In tale contesto maggiore impulso verrà dato anche all’attività di contrasto, già avviata in tutta la provincia, al commercio di fuochi pirotecnici illegali, al fine di arginare gli incidenti provocati ogni anno dall’utilizzo sconsiderato di botti di genere vietato