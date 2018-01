Si tuffano in 11: il 'Bagno di Capodanno' si ripete a Vasto Marina

l sole che esce in mezzo alle nuvole ed il vento da sud che ha alzato la temperatura: queste le caratteristiche climatiche che hanno accompagnato il tuffo di 11 'audaci' a Vasto Marina, per l'ormai tradizionale 'Bagno di Capodanno'.

A rinnovare l'esperienza, dando il particolare benvenuto al 2018 intorno a mezzogiorno, sono stati - nel tratto antistante il Lido Miramare di località San Tommaso - il dottor Lucio Del Forno e suo figlio Francesco, Generoso Leonzio (ai più noto come 'Gigi Sport', l'organizzatore dell'appuntamento), ed ancora Silvia Scannella, unica donna della 'squadra', Joseph Calvano, Marco Di Lello, Marco Cimini, Giuseppe Ronzitti (alias 'Gogò'), Antonio Del Borrello, Davide Barone e Pierino Faieta.

Tuffo in mare che è arrivato alla fine dalla sesta edizione della Eco Passeggiata lungo la pista ciclabile tra le Marine di Vasto e San Salvo, organizzata dalle associazioni Podistica Vasto, Atletica Vasto, Podistica San Salvo, Rari Nantes in Gurgite Vasto, Runners Casalbordino e Lido Miramare.

In tutto una quarantina i partecipanti alla corsa-passeggiata nell'ambiente dunale e poi gli 11 a tuffarsi. Al termine, suggestivo brindisi in riva al mare, in mezzo ad una 'marea' di foto di rito ed anche riprese video, presenti pure quattro cavalli del Circolo Ippico Sansalvese in zona per un giro in riva al mare, rinfresco finale, consegna degli attestati di partecipazione a chi ha fatto il bagno e fuochi pirotecnici per il 'Buon 2018'.

Appuntamento all'anno prossimo!