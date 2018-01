 Controlli dell’Arma in tutta la provincia, per un “Capodanno sicuro”

I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, nel corso dei servizi di controllo previsti e finalizzati a garantire un Capodanno in piena sicurezza, hanno proceduto al controllo di centinaia di persone e automobilisti, assicurando la capillare presenza dell’Arma in tutto il territorio della provincia. Sono stati svolti a tal proposito numerosi posti di controllo lungo le maggiori arterie stradali e nei centri con maggior afflusso di persone, al fine di incrementare il livello di sicurezza percepita e fungere da deterrente verso malintenzionati. Particolare attenzione nel corso dei controlli è stata rivolta al contrasto dell’uso smodato di alcoolici soprattutto da parte dei più giovani, al fine di prevenire episodi degenerativi, che spesso sfociano in manifestazioni di violenza. Il bilancio dell’attività svolta, che ha visto impiegati oltre 140 Carabinieri, è di 442 autoveicoli controllati; 578 persone identificate di cui 5 deferite all’A.G. poiché responsabili di reati vari; 23 contravvenzioni elevate al C.d.S. per un importo complessivo di € 3.670,00; 4 patenti di guida ritirate; 1 autovettura sottoposta a sequestro e 63 esercizi pubblici controllati.