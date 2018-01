La risposta del presidente Frattura alla lettera dei parlamentari Ruta e Leva in merito all'ipotesi, riportata dalla stampa locale, di indizione delle elezioni regionali il prossimo 22 aprile

"Cari Roberto e Danilo, l'indiscrezione che tanto vi allarma è stata riportata come una possibilità dagli organi di stampa locali che hanno approfondito i vari aspetti tecnici legati alla prima applicazione della legge elettorale di cui il Molise finalmente si è dotato.

Ho spiegato i termini della questione durante la conferenza stampa di fine anno, lo scorso 30 dicembre, con dichiarazioni che peraltro sono facilmente reperibili in rete e che qui riporto in sintesi:

'La legge elettorale va prima di tutto valutata dal Governo e poi informatizzata dal Ministero dell'interno. Stiamo verificando con il Viminale la possibilità di indire le nostre elezioni in coincidenza con il voto nazionale del 4 marzo; salvo questioni procedurali e tecniche relative alla prima applicazione della nuova norma".