Governatori: secondo Demoskopica Chiamparino è il meno popolare d’Italia. Serracchiani è primo. Frattura 8° posto

Indagine Demoskopika, è Deborah Serracchiani, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il governatore più popolare sul web e sui social. Mentre il governatore del Molise Paolo di Laura Frattura si ‘piazza’ all'ottavo posto della classifica.

Giù Chiamparino, su Serracchiani. Il Pd è in testa e in coda alla classifica secondo il sondaggio sulla popolarità dei presidenti di Regione italiani misurata da Demoskopika. Marcello Pittella (Basilicata) si piazza al secondo posto per Regional Popularity Index con punteggio di 108,3. Terzo il governatore del Veneto, Luca Zaia, cui il sistema di misurazione ideato da Demoskopika attribuisce un valore pari a 105,1 merito principalmente del primo posto nell’instagram ranking e del secondo posto nel facebook ranking ottenuto grazie ad una dote complessiva di circa 312 mila like e follower. Buone perfomance di popolarità, inoltre, per altri quattro governatori regionali, con valori al di sopra della media. Si tratta di Giovanni Toti (Liguria) con un valore pari a 102,3, Luciano D’Alfonso (Abruzzo) con un valore pari a 100,9, Catiuscia Marini (Umbria) con un valore pari a 100,3 e Michele Emiliano (Puglia) con un valore pari a 100,1.

Nella parte centrale del Regional Popularity Index si collocano, in ordine decrescente nel sistema di misurazione, altri sette governatori: Paolo Di Laura Frattura (Molise) con un valore pari a 99,9, Vincenzo De Luca (Campania) con un valore pari a 99, Nicola Zingaretti (Lazio) con un valore pari a 98,9, Enrico Rossi (Toscana) con un valore pari a 98,2. E, a seguire, Mario Oliverio (Calabria) con un valore pari a 97,7, Nello Musumeci (Sicilia) con un valore pari a 96,3 e Francesco Pigliaru (Sardegna) con un valore pari a 94,9. In coda alla classifica, infine, con risultati e perfomance più deludenti in relazione alla loro popolarità sul web, il governatore della Lombardia, Roberto Maroni che ha ottenuto un valore pari a 92,2 seguito verso il basso della classifica generale da Luca Ceriscioli (Marche) con un valore pari a 92,1, Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) con un valore pari a 91,4 e, infine, Sergio Chiamparino (Piemonte) si ritrova fanalino di coda con un valore pari a 91.