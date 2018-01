Cacciatore ucciso durante una battuta di caccia, indagano i Carabinieri. Un 54enne del luogo identificato come responsabile del reato di omicidio colposo

Proseguono le indagini dei Carabinieri della Stazione di Carpinone, coadiuvati dai reparti speciali del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, in merito al decesso di un 52enne di Carpinone, avvenuto ieri pomeriggio in contrada Coste località “Capo Faggio” del comune di Sessano del Molise, durante una battuta di caccia con gli amici. All’esito dei primi riscontri tecnici e incrociando le varie testimonianze raccolte dai Carabinieri, è emerso che la vittima stava partecipando, con un gruppo di colleghi, ad una battuta al cinghiale; uno dei cacciatori ha sparato verosimilmente pensando di aver colpito la preda, in realtà veniva attinto il proprio compagno di battuta uccidendolo sul colpo. Sul posto oltre ai militari operanti del Comando Provinciale di Isernia erano presenti sanitari del “118”, Carabinieri Forestali e personale dei Vigili del Fuoco. Le immediate indagini permettevano di appurare la dinamica colposa dell’evento facendo immediatamente propendere le ipotesi investigative verso il reato colposo, consentendo la tempestiva identificazione del responsabile, un 54enne anch’egli del luogo.