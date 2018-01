Fornelli (IS): Carabinieri soccorrono anziano pensionato colpito da malore in un fondo agricolo. Vittima ricoverata in ospedale.

Disavventura per un 73enne pensionato di Fornelli che ieri pomeriggio dopo pranzo era uscito di casa con la sua Fiat 127 per alcune incombenze non rientrando fino all’ora di cena, circostanza insolita che ha allarmato i familiari i quali alle ore 21.00 circa hanno allertato i Carabinieri della Stazione di Colli a Volturno. Sono subito scattate le ricerche ed un familiare ha rintracciato l’anziano in stato di semi incoscienza a bordo della sua auto nei pressi di un fondo agricolo di sua proprietà, in quanto verosimilmente aveva accusato un malore. Sul posto giungevano i militari della locale Stazione Carabinieri che prestavano una prima assistenza e tempestivamente ponevano in essere un servizio di staffetta per consentire al veicolo di raggiugere l’Ospedale di Isernia, ove la vittima veniva soccorsa dai sanitari di turno e successivamente trasferita in altra struttura ospedaliera con prognosi riservata.