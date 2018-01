Assemblea pubblica a Capracotta per il rilancio del turismo invernale

Oggi a Capracotta una assemblea pubblica molto partecipata con all'odg i progetti per il rilancio del turismo invernale nel centro dell'altissimo molise, che nulla ha da inviare per gli spettacolari paesaggi alle stazioni sciistiche più famose. I progetti da realizzare riguardano gli impianti per la produzione della neve programmata, la seconda pista per lo sci alpino – il cui appalto è imminente - e di tutti gli interventi necessari a modernizzare il comprensorio di Monte Capraro. Presente all' assemblea Carlo Veneziale, assessore allo sviluppo economico.

Di seguito le dichiarazioni a fine riunione, del sindaco di Capracotta Candido Paglione :

"Nell'assemblea pubblica abbiamo parlato della programmazione in materia di turismo invernale a Capracotta. L’assemblea, molto partecipata, è la quarta che la nostra amministrazione comunale organizza da quando si è insediata, circa un anno e mezzo fa.

La discussione di questa sera è servita a fare il punto della situazione sul futuro degli impianti sciistici di Monte Capraro e di Prato Gentile. Per questo, ci sentiamo ancora più impegnati e determinati a candidarci per nuovi investimenti che servano a migliorare l’appeal della nostra stazione sciistica e a sostenere, in questo modo, l’economia di tutto il territorio alto molisano che ruota intorno al turismo della neve. Abbiamo parlato della necessità di realizzare idonei impianti per la produzione della neve programmata, della seconda pista per lo sci alpino – il cui appalto è imminente - e di tutti gli interventi necessari a modernizzare il comprensorio di Monte Capraro.

Abbiamo discusso e condiviso, tra l’altro, la necessità di realizzare a Capracotta un Centro Federale per lo sci di fondo e del deciso rilancio delle nostre piste di Prato Gentile.

Davvero una bella serata, con un confronto ampio, ricca di spunti utili a fare le cose giuste per la nostra comunità.

Grazie a quanti hanno partecipato e dato il loro contributo. Un grazie particolare a Carlo Veneziale, assessore allo sviluppo economico, per l’impegno a sostenere concretamente i nostri progetti per il rilancio del turismo invernale".