Dichiarazione del presidente Frattura in merito alle indiscrezioni circolate in queste ore su presunti accordi elettorali.

"Mi spiace dover smentire il presidente Iorio che in queste ore ha riferito di una fantomatica 'intesa raggiunta' e di una 'strategia del doppio gioco' in merito alle prossime elezioni. Quelle che abbiamo letto sono ricostruzioni fantasiose che fanno solo percepire un certo nervosismo da parte degli esponenti della minoranza. A scanso di equivoci ricordo che sono un esponente del Partito Democratico. Lavoriamo semplicemente per uno schieramento di centrosinistra a guida Pd. Questo era, questo è e questo continuerà ad essere il nostro obiettivo".