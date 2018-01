Agnone, Piano neve 2017-2018. Saia: Ritardi incomprensibili nell'assegnazione dei percorsi alle ditte

Agnone-Piano neve 2017-2018, scattano le osservazioni sui ritardi da parte del capogruppo della minoranza nuovo Sogno Agnonese Danile Saia:

"Siamo al 5 Gennaio e ancora non abbiamo un piano neve completo. Sono gravi i ritardi dell'amministrazione Marcovecchio nell'assegnazione dei percorsi alle ditte che ne hanno fatto domanda. Il piano neve con i relativi percorsi va elaborato normalmente nel mese di dicembre. Se nevicasse domani cosa succederebbe visto che ancora non si conoscono le ditte e i percorsi da effettuare? Strano è che l'assessore competente in materia Antonio Scampamorte, nonostante la sua lunga esperienza nella gestione della res pubblica, non si sia adoperato per l'elaborazione di un piano neve completo nei tempi utili!"

Nel merito Altomolise. net ha raggiunto telefonicamente l'Assessore Scampamorte, che dichiarava

" Il piano neve c'è , abbiamo espletato una gara per l'assegnazione dei percorsi. I partecipanti sono circa 20, e la gara d'appalto scade il 19 Gennaio. Aspettiamo la scadenza dei tempi della gara e saranno assegnati i percorsi!"

L'anno scorso, il 7 gennaio 2017, si abbattè una tempesta di neve su Agnone e tutto l'Alto Molise che creò disagi e isolamento alla popolazione.Forse il ritardo nel predisporre il piano neve completo con i percorsi dei mezzi spazzaneve, e' veramente un ritardo incomprensibile