Masterchef Italia 7, Joe Bastianich: “Campobasso è un posto sfigato”. E su Twitter i commentatori si scatenano

Joe Bastianich, si sa, è uno che si lascia andare a battute non sempre politicamente corrette e a sfuriate molto scenografiche. Cosa che ha fatto anche ieri sera durante l’ultima puntata di Masterchef Italia 7. Stavolta però l’amatissimo giudice non ha incontrato i favori del pubblico. Almeno, non di tutto il pubblico. Joe ha fatto due chiacchiere con una concorrente dominicana che vive a Campobasso, dove si è trasferita per amore: “Mi sembra un posto sfigato“, le ha detto alla fine, dopo aver chiesto dove si trovasse. Sui social, soprattutto su Twitter, la pioggia di commenti non si è fatta attendere.https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/05/masterchef-italia-7-joe-bastianich-campobasso-e-un-posto-sfigato-e-su-twitter-i-commentatori-si-scatenano/4075202/