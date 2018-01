Assessore Colagiovanni:"Campobasso porta bene, altro che sfiga".. in risposta allo chef Joe Bastianich.

"Campobasso porta bene, altro che sfiga". Così l'assessore alle Attività Produttive del Comune di Campobasso, Salvatore Colagiovanni, che interviene a seguito dell'infelice uscita al noto programma televisivo di Sky dello chef Joe Bastianich.

"La nostra città – dice Colagiovanni - porta talmente bene che qualcuno, come la concorrente del programma, la domenicana Joayda, vi ha trovato addirittura l'amore. Mentre qualcun altro, come il giocatore Patrick Cutrone, proprio qualche giorno dopo essere stato premiato a Campobasso, città di cui è originario, ha fatto la differenza per il Milan in Coppa Italia.Questi ovviamente - precisa l'assessore - sono semplici e simpatici esempi che, di fatto, smentiscono l'affermazione per la quale più di qualcuno in città si è sentito offeso. Personalmente – ammette Colagiovanni - conoscendo, televisivamente parlando, il personaggio Bastianich, non mi sento amareggiato, anche perché, per come sono superstizioso sarei dovuto già andare a vivere altrove. Tuttavia colgo l'occasione per invitare pubblicamente lo chef e imprenditore a visitare la nostra città. Chi come lui – dice il rappresentante di Palazzo San Giorgio - è innamorato dell'Italia, paese nel quale ha deciso di fare affari, non solo non può non conoscere il capoluogo di una regione, ma sono certo che potrebbe anche innamorarsi della nostra piccola e meravigliosa città".

"Perciò – dice ancora Colagiovanni - l'invito che rivolgo a Bastianich è quello di venirci a trovare. Mi dico pronto a fargli conoscere ciò che di più bello e di più buono questa città ha da offrire. E non ha nemmeno da preoccuparsi per la sfiga, - prosegue scherzando - gli troverò qualcuno che gli incanti bene il malocchio".