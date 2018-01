Forte partecipazione ieri alla riunione al Centrum Palace di Campobasso, tra il presidente Frattura, la giunta e i consiglieri di maggioranza i sindaci e gli amministratori molisani

Riunione a porte chiuse, al Centrum Palace di Campobasso, tra il presidente della regione Paolo Frattura, la giunta e i consiglieri di maggioranza, alla quale sono stati invitati a partecipare i sindaci e gli amministratori molisani. Forte la risposta: presenti in oltre duecento. Un numero inaspettato, al fronte del quale sono stati necessari interventi tecnici in sala per consentire di ospitare tutti gli intervenuti, e che avrebbe destato addirittura, all’atto dei ringraziamenti iniziali, la commozione del governatore. Questi ha fatto un bilancio delle attività svolte, chiedendo ai rappresentati dei territori un giudizio sul proprio operato. Una mossa per testare il gradimento ai fini di una ricandidatura. In molti, specialmente esponenti del basso Molise e dell’area pentra, sono intervenuti rappresentando istanze per i loro territori di riferimento. E non sono mancate aperte manifestazioni di consenso. Buone, dunque, le premesse per il governatore che ambisce ad un secondo mandato. Non resta che attendere la prova dei fatti.

Le dichiarazioni del Presidente Frattura:

"Trovare oggi in una sala piena tanto affetto, tanta vicinanza, vivere e sentire tanto sostegno al di là delle cose fatte o non fatte, fatte meglio o male, è stata un'emozione bellissima. Volti, sguardi, storie, sentimenti: la voglia del confronto e dell'ascolto.

Sindaci e amministratori comunali, tantissimi e tutti insieme a rinsaldare il senso e il valore della comunità che abbiamo costruito: questo dimostra che siamo sulla strada giusta.

In una partecipazione così possiamo leggere e riconoscere molte cose: la più importante la carica dell'entusiasmo che ha portato il centrosinistra a vincere nel nostro Molise cinque anni fa".