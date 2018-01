Domani 7 Gennaio San Nicolò- Olympia Agnonese. Imperativo: vincere la partita

Domenica 7 gennaio riprende dopo la pausa festiva, il Campionato di serie D dell'agnonese calcio, girone F, prima giornata di ritorno

I ragazzi di Di Meo affronteranno fuori casa presso lo stadio in erba sintetica di Giulianova la squadra del San Nicolò squadra situata nelle posizioni di fondo classifica

L'imperativo è "vincere la partita" per conquistare posizioni in classifica, che ad oggi non soddisfa. Comunque, bisogna dire che tale classifica non rispecchia esattamente la realtà, perchè nelle ultime giornate di andata, la dea bendata non è stata propriamente dalla parte della squadra agnonese: i ragazzi di Mister Di Meo nonostante il gioco valido non hanno potuto tradurlo in punti e hanno incassato goal solo negli ultimi minuti di gioco.

In questo periodo di sospensione agonistica, in ogni caso, la squadra, sotto gli occhi attenti di Di Meo, mister di ferro e l’acclarata professionalità di mister Dell’Oglio, ha lavorato molto sulla componente coordinativa e ritmica che richiede la capacità di velocizzare, rallentare, dosare, controllare e persino 'rubare' il tempo agli avversari.

Si può dire che tutti i calciatori hanno raggiunto un ottimo stato di forma e quindi ci si augura un risultato pieno di tre punti. Anche i nuovi arrivati, Giglio, Guerra, D'Agostino, La Bua non hanno riscontrato difficoltà nell'inserimento, recependo fluidamente quelle che sono le esigenze della squadra, impartite dal mister.

Per la partita di domani 7 Gennaio, è prevista una numerosa delegazione di tifosi e supporter al seguito, che di certo non farà mancare calore ed entusiasmo alla loro squadra del cuore.

Ad Maiora!