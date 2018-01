Roma- Delegazione molisana all'Assemblea Nazionale di Liberi e Uguali

Presente anche una delegazione molisana con Anna Spina, Sara Ferri, Michele Petraroia e Danilo Leva in qualità di delegati e tra gli invitati Vincenzo Notarangelo, Elisabetta Brunetti e Roberto Gianmaria, ha partecipato ai lavori dell'Assemblea Nazionale di LIBERI E UGUALI che si sono svolti oggi a Roma per approvare il documento programmatico posto a base della prossima campagna elettorale ed i criteri a cui attenersi per selezionare le candidature.

Dopo la relazione introduttiva di Rossella Muroni si sono susseguiti una serie di interventi dei delegati che hanno contribuito ad individuare le priorità da inserire nel progetto politico di LIBERI E UGUALI.

Tra gli altri sono intervenuti il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, esponenti del volontariato, Amministratori Locali, rappresentanti delle associazioni oltre al Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, ed il Presidente del Senato Pietro Grasso.

L'assemblea ha condiviso unanimemente le linee programmatiche esposte a partire dai diritti universali di cittadinanza, dal diritto al lavoro e da un modello di redistribuzione della ricchezza incardinato sulla progressività delle imposte e sulla giustizia sociale.

A latere dell'Assemblea si sono susseguiti una serie di incontri con diversi rappresentanti istituzionali che hanno aderito e sostengono il progetto politico di LIBERI E UGUALI soffermandosi sulla necessità di rilanciare un Partito che si ispiri agli ideali del socialismo e della Sinistra Italiana.

Campobasso, 07 gennaio 2018

P/Il Coordinamento Regionale

di LIBERI E UGUALI

Anna Spina