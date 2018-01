Isernia: sventato un tentato furto in uno stabilimento industriale. I Carabinieri rinvengono un autocarro rubato

Sono continuati senza sosta i controlli durante le festività da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia su tutto il territorio della provincia. La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro sono intervenuti presso uno stabilimento industriale di Pozzilli, dove ignoti malfattori dopo aver scavalcato la recinzione e forzato la porta d’ingresso, erano riusciti ad entrare al suo interno. Non si erano resi conto però che l’opificio era dotato di sistema di allarme, che si è attivato appena gli stessi hanno varcato la porta d’ingresso, costringendoli a dileguarsi nelle campagne adiacenti.

Le immediate ricerche attivate in tutta la zona, permettevano di rinvenire, lungo una vicina strada interpoderale, un autocarro marca Nissan, molto probabilmente utilizzato dai malviventi per il trasporto della refurtiva e risultato asportato al legittimo proprietario il 23 dicembre 2017, in provincia di Potenza. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti tecnico-investigativo, con l’ausilio dei reparti speciali del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia.