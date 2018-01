Recupero cani da caccia ad opera dei Vigili del Fuoco

Domenica 7 Gennaio 2018 durante una battuta di caccia al cinghiale due cani

sono caduti in una forra (profonda gola a pareti verticali, assai

avvicinate, tra le quali scorre un corso d'acqua) nel comune di Conca Casale

(IS).

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto il punto di caduta nella forra, dopo aver

percorso un lungo tratto impervio lungo il crinale della vallata, e

utilizzando tecniche speleo alpinistiche si sono calati nella forra

raggiungendo ad uno ad uno i due cani, imbracandoli e riportandoli in

superficie ai legittimi proprietari.