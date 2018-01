L’election day molisana si allontana, prossimo consiglio regionale il 16 gennaio

Lo avevamo detto nell’articolo pubblicato qualche ora fa. L’ultimo giorno per indire le elezioni regionale il 4 marzo è il 17 gennaio. L’ipotesi di election day sembra essere tramontata definitivamente dopo la conferenza dei capigruppo di oggi.

Infatti il Presidente del Consiglio Regionale, Vincenzo Cotugno, ha presieduto nella mattinata di oggi la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari nel corso della quale si è discussa la programmazione dei lavori dell’Assemblea, con particolare riferimento ad argomenti di rilievo da

porre all’attenzione dell’Assise.

Il Presidente Cotugno, con l’assenso dei Capigruppo, ha deciso di programmare per martedi 16

gennaio, alle ore 10.30, la prossima seduta dell’Assemblea legislativa per discutere la “manovra

finanziaria 2018”. A quel punto ci sarebbero meno di 24 ore di tempo per convocare le elezioni in concomitanza con le politiche.

Nel corso dell’incontro il Consigliere Niro ha presentato al Presidente Cotugno una richiesta, sottoscritta anche da altri 7 Consiglieri, “di convocazione, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, del Consiglio regionale monotematico con all’ordine del giorno: elezione del Presidente della Giunta e

rinnovo del Consiglio Regionale”. La richiesta è motivata anche dal fatto -come evidenziano i

sottoscrittori nel testo presentato- che “ad oggi non risulta emanato alcun decreto di convocazione

dei comizi per le elezioni reginali, né risultano atti formali da parte dell’organo regionale

competente volti ad attivare le suddette procedure”.

La richiesta è accompagnata da una proposta di Ordine del Giorno, dagli stessi consiglieri sottoscritta, avente pari oggetto. Sono intervenuti, esprimendo le rispettive opinioni favorevoli o contrare alla proposta, oltre al Consigliere Niro, che l’ha anche illustrata, i Consiglieri Ciocca, Iorio, Federico, Fusco Perrella e Totaro..... continua su http://molione.altervista.org/lelection-day-molisana-si-allontana-prossimo-consiglio-regionale-16-gennaio/