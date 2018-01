Incidente questo pomeriggio lungo la piana di Macchia d’Isernia

Per cause in corso d’accertamento, un frontale tra due auto si è verificato poco prima delle 18.00 lungo la Statale 85, all'altezza della piana di Macchia d'Isernia. Immediatamente sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale, i professionisti del 118 e personale dell'Anas. Dai primi riscontri ci sarebbero cinque feriti in maniera lieve. Traffico in tilt, si procede a senso unico alternato