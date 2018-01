Felice Besostri, coordinatore degli avvocati Antitalikum,"legge.elettorale è incostituzionale, diversi vizi, va rivista"

ANSA) - CAMPOBASSO, 8 GEN - "La soglia di sbarramento al 10% per le coalizioni prevista nella nuova legge elettorale del Molise è incostituzionale. Questo è già stato dichiarato illegittimo per la Regione Calabria". Così Felice Besostri, coordinatore degli avvocati Antitalikum, a Campobasso per un incontro sulle leggi elettorali. Ma, secondo il legale, nella norma elettorale regionale ci sono altre questioni di incostituzionalità. "Pur essendo la più giovane legge elettorale regionale - ha commentato - riesce a ignorare le sentenze numero 15 e 16 del 2008 e la sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale perché il premio di maggioranza è attribuito alla lista, o alle liste in una coalizione collegate con il candidato presidente più votato, a prescindere da ogni percentuale minima in voti o seggi". "Il premio di maggioranza è eccessivo ed è comunque attribuito nella misura minima di 12 consiglieri su 20, indipendentemente dalla percentuale dei voti ottenuti dal candidato presidente o dalla lista, o dalle liste collegate al presidente".