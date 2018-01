Sotto la Chiesa di San Pietro a Agnone oramai diventata una discarica, gli sporcaccioni agnonesi non desistono nel gettare rifiuti di ogni genere. Gli incivili che si ostinano a non fare la raccollta differenziata andrebbero individuati e puniti. Posizionare foto trappole potrebbe essere un deterrente come ha deciso ill comune di Bari