Castel di Sangro: una trentasettenne di Barrea partorisce d’urgenza nello studio medico del suo ginecologo

Era passata da poco la mezzanotte quando il piccolo Gabriele è nato a Castel di Sangro, nello studio medico del dottor Elviro Saltarelli, ginecologo. Per la mamma del piccolo, una trentasettenne di Barrea, si è trattato del quarto figlio, nato ieri intorno all’1,30.

La donna, con le contrazioni in corso, da Barrea non sarebbe riuscita a raggiungere nessun punto nascita e allora, contattato il dottor Saltarelli, ha raggiunto lo studio medico di Castel di Sangro, dove è nato il piccolo Gabriele di 3,790 kg.

"Mamma e bimbo stanno bene e subito dopo il parto sono stati ricoverati all'ospedale di Isernia per le cure del caso", ha dichiarato il dottor Saltarelli, che già in passato aveva aiutato una sua paziente a partorire nel suo studio, dopo che la donna era giunta dal medico con forti contrazioni in corso.