Scossa 3.6, Amatrice trema.E’ stata registrata alle 4.48. Non si segnalano danni a cose o persone

La terra trema ancora ad Amatrice (Rieti). Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall'Ingv alle 4.48 ad una profondità di 10 km, con epicentro a 2 km da Amatrice e 8 da Accumoli. ''La scossa si è sentita parecchio. Non ci sono danni, anche perché ormai da noi non c'è quasi più nulla. Non c'è molto altro da dire, ora l'unica cosa importante è ricostruire bene le case''. Così all'Adnkronos il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Fonte http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2018/01/11/scossa-amatrice-trema_SDy4e2zn8zpz267rUgiKeP.html