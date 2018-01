Inaugurazione impianto di videosorveglianza comune di Riccia

"La prevenzione è l'aspetto che ci interessa di più: un male è bene curarlo prima che si manifesti.

Installare le telecamere per il controllo del territorio in 11 Comuni con oltre 5mila abitanti significa coprire oltre il 50% della popolazione, includendo i punti di ingresso e di uscita della regione.

Attiviamo un sistema dinamico, in grado di essere aggiornato, ma soprattutto di interfacciarsi perché nel rispetto della privacy, comunque le informazioni siano immediatamente recepite da chi ha il compito istituzionale di garantire la sicurezza sul territorio.

La tutela di un territorio, la sicurezza, non è altro che un ulteriore passaggio per la qualità della vita dei nostri concittadini. Quindi, grazie a Riccia per la tempestività, ma soprattutto grazie al lavoro di squadra che ci ha consentito di essere qui oggi per

inaugurare non la singola telecamera, ma la prima tappa di un sistema che ha visto tutti insieme al lavoro".