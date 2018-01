Abruzzo: Quarta tranche di fondi ai comuni colpiti da maltempo del Gennaio 2017

Il dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Antonio Iovino ha firmato ieri ulteriori ordinativi di pagamento per euro 1.054.693,93 quale quarta erogazione ai Comuni che hanno rendicontato le spese sostenute a causa del maltempo del gennaio 2017. Ad oggi abbiamo erogato circa 6 milioni di euro. Continuiamo a sollecitare i Comuni affinché facciano pervenire tutta la documentazione necessaria.

I pagamenti derivano da quanto previsto nell’ordinanza n. 441 del capo Dipartimento della Protezione civile, emessa in data 21 marzo 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, per fronteggiare i danni causati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017.

Qui sotto l’elenco dettagliato dei singoli importi.