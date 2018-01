Alternanza scuola lavoro: Eleonora, Anna, Ilaria, studentesse liceali agnonesi presso Altomolise.net

E' il secondo anno consecutivo che alcuni studenti del Liceo Scientifico Giovanni Paolo I di Agnone svolgono l'Alternanza Scuola lavoro presso Altomolise.net. L'anno scorso erano tre ragazzi del V Liceo, quest'anno tre studentesse, Eleonora Marcovecchio, Ilaria Dugo e Maria Sanità, della IV classe. Maria Sanità è di un paese vicino Agnone, Capracotta IS. Sono tre diciassettenni molto carine e "sveglie"con un buon rendimendo scolastico, con aspirazioni e hobby importanti come la danza moderna per Ilaria, il volley femminile per Eleonora,, la comunicazione per Anna.

L'alternanza scuola lavoro è stata oggetto di numerose proteste e contestazioni da parte di studenti e parte delle organizzazioni sindacali, perchè viene percepita come una sorta di sfruttamento mascherato sotto la parola formazione. Probabilmente in alcune situazioni qualcosa di vero c'è, perchè pur essendo l'Alternanza scuola lavoro una innovazione didattica importante, che può dare la possibilità di acquisire competenze trasversali e di orientamento al lavoro,a volte viene lasciata al caso con una organizzazione che fa acqua da più parti. Importante è anche il dialogo tra le parti, e la chiarezzane dei ruoli. Le studentesse sono seguite da un tutor, dalla docente Rita Camperchioli, l'interfaccia scolastica di riferimento.

L'approccio al mondo dell'informazione della comunicazione in generale, ma in particolare online, come si sviluppano contenuti validi per una comunicazione efficace,possono rappresentare uno stimolo e uno strumento utile di riflessione per il loro futuro lavorativo in particolare anche quali gli strumenti innovativi da utilizzare in qualsiasi campo lavorativo, cadrà la loro scelta. Noi di Altomolise.net e tutta la grande famiglia di cui siamo parte, Cittanet, mettiamo a loro disposizioni strumenti e competenze, formazione e formatori per percorsi possibili. Ben arrivate a Eleonora, Ilaria e Anna!