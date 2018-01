Tragico incidente sulla Trignina, nel territorio comunale di Trivento, due persone decedute e un ferito

Un tragico incidente è avvenuto poco prima delle 18 sul tratto della strada statale 650 “di Fondo Valle Trigno”, nel territorio comunale di Trivento, vicino al ristorante “Lu Carratino”. Ad essere coinvolte nello scontro un’auto, due furgoncini e un autoarticolato. Lo scontro frontale, per cause in corso di accertamento, ha causato il decesso di due persone ed il ferimento di altre, già soccorse. Immediato l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto anche le Forze dell’ordine, i Vigili del fuoco della compagnia di Agnone e Campobasso e il personale dell’Anas. La strada attualmente è chiusa ed il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria, tra gli svincoli di Salcito e Trivento.Seguono aggiornamenti