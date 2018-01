Elezioni politiche 2018, si profila una candidatura altomolisana alla camera per il Pd?

Giorni frenetici per i partiti, è iniziato il conto alla rovescia.

La data delle elezioni politiche fissate per il 4 Marzo si avvicina. Molti sono gli adempimenti che i partiti dovranno compiere nei prossimi giorni per partecipare alla tornata elettorale. Si tratta di passaggi legali, ma dal forte aspetto politico, il più delicato dei quali è costituito dall'elenco dei candidati nei collegi uninominali e di quelli nei listini proporzionali, da depositare il 29 gennaio.

Sulle candidature i nomi si rincorrono. Per il Molise sono previsti 3 seggi alla camera, 2 uninominale e 1 proporzionale e al Senato 2 seggi 1 uninominale e 1 proporzionale. La sfida è difficile, viste anche le divisioni politiche che ancora insistono nei vari schieramenti e la difficoltà di eventuali ricomposizioni. A destra molta confusione sotto quel cielo!. Molto dipende se,la responsabile di Forza Italia Anna Elsa Tartaglione riesce a ricomporre con Michele Iorio con una proposta di candidatura sull’uninominale del Collegio unico Regionale per il Senato

Per il Senato i nomi sono tanti, Rosario De Matteis, Angela Fusco Perrella, Filoteo Di Sandro ,Luigi Mazzuto. Nei due collegi uninominali della Camera invece, in corsa Anna Elsa Tartaglione ,Mario Pietracupa e Nunzio Luciano, ma uno dei tre evidentemente è di troppo, più un candidato per ogni partito della coalizione sul proporzionale. Ma molto dipenderà dall’accordo o mancato accordo con Iorio.

A sinistra, il Pd da Roma ha tentato più volte di creare le condizioni per una alleanza con il soggetto politico neo costituito, Liberi e Uguali e con la minoranza del partito, per tentare la via della vittoria. La segretaria regionale Fanelli invoca l'unità e invita a guardare al Lazio come esperienza possibile.

Mercoledì 17 si riunirà a Roma la Direzione Nazionale e a seguire la segreteria regionale sempre nella settimana. A seguito di questi due importanti appuntamenti probabilmente si ufficializzeranno le candidature.

I nomi che circolano, maggiormente accreditati, per il senato il duo Fanelli, Di Pietro e per la camera, Venittelli e il giornalista di origini molisane Iannacone, questo il quadro possibile nel caso di non accordo a sinistra,altrimenti tutto potrebbe essere rimesso in discussione. Ma questo è quello che si sente dai rumors,dai sentito dire, perchè i politici coinvolti sono tutti molto abbottonati , compresa la Fanelli, e non rilasciano dichiarazioni in proposito. I giochi in effetti per la divisione dei seggi sono ancor tutti possibili, come in politica succede, l'ultimo minuto può essere quello giusto per la decisione finale.

In questo contesto , girano anche altri nomi e qualcuno riferito all'Alto Molise. Da più parti si vocifera il nome di Maurizio Cacciavillani, ex vice sindaco di Agnone e componente della segreteria regionale del PD per il seggio uninominale alla camera, ma l'interessato interpellato per una conferma o disconferma ha preferito il “non comment” In ogni caso, accordi o non accordi sarebbero auspicabili candidature che possano finalmente rappresentare le esigenze di questo bistrattato territorio, da sempre riserva di voti di vari colonizzatori

Il M5s martedì 16 gennaio e mercoledì 17 gennaio sarà impegnato nelle consultazioni online su Rousseau per le parlamentarie,per la scelta dei candidati