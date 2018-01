Protezione Civile. Consegnato mezzo spartineve al Comune di Campotosto

Mario Mazzocca, Sottosegretario alla Giunta Regionale con delega alla Protezione Civile, ha partecipato alla cerimonia di consegna di un mezzo Unimog U-20 Mercedes allestito con lama a vomere e spargisale al Comune di Campotosto (Aq) per far fronte alla possibilità di contrastare eventuali nevicate dell'inverno in corso in sostituzione dell'obsoleto e non funzionante mezzo spartineve.

"L'assegnazione al Comune di Campotosto è in comodato d'uso gratuito - spiega Mazzocca - Il mezzo appartiene alla colonna mobile regionale di Protezione Civile, attualmente inutilizzabile quale Sala Operativa Mobile per danneggiamento del vano sala in fase di riparazione. Un mese fa promuovemmo e tenemmo una specifica riunione operativa tesa ad affrontare le importanti difficoltà logistiche manifestate dalla comunità campotostana nel fronteggiare l'emergenza neve soprattutto a seguito degli eventi sismici dell'anno scorso. Da allora, grazie al lavoro svolto dalla struttura della PC Regionale, si è reso possibile recuperare un mezzo già in nostra dotazione per le esigenze di una realtà locale che, sia per condizioni geografiche e geomorfologiche che per condizioni altimetriche e micro-climatiche, risulta essere fra le più complesse dell'intero territorio regionale".