Agnone-Venerdì 19 Dicembre-Aula Magna ITIS- SPI e FLC Cgil dell’Abruzzo e del Molise presentano Un calendario per la Costituzione:"La Costituzione raccontata dai bambini"

Venerdì 19 Dicembre-Agnone presso Aula Magna ITIS L.Marinelli,lo SPI e la FLC Cgil dell’Abruzzo e del Molise presentano Un calendario per la Costituzione:"La Costituzione raccontata dai bambini"

In occasione dei 70 anni della Costituzione Italiana (1948/2018) abbiamo scelto di celebrarne la ricorrenza con un calendario, affidandone l’interpretazione e la descrizione ai bambini di alcune scuole primarie dell’Abruzzo e del Molise. Il calendario viene visto come un simbolo, per ricordarci che ogni giorno la Costituzione va fatta vivere con l’impegno di tutti, cittadini e istituzioni, contro i pericoli delle guerre, per combattere le intolleranze verso gli immigrati, gli estremismi religiosi, sconfiggere gli autoritarismi e il pericoloso ritorno dei neofascismi e neonazismi.

Gli articoli più significativi della nostra Carta costituzionale sono stati interpretati in modo fantasioso e gioioso dei bambini, che ci hanno offerto una visione felice, attuale e genuina dei principi fondamentali e dei valori della nostra Repubblica. Difendere la Costituzione è un impegno etico quotidiano che la CGIL ha sancito a partire dal proprio Statuto, con l’esplicito richiamo al dettato e all’attuazione della Carta. Un richiamo forte ai valori etici e morali di cui oggi, come non mai, c’è davvero bisogno.

Il progetto “Un Calendario per la Costituzione - la Costituzione raccontata dai bambini”, frutto della collaborazione tra lo SPI e la FLC Cgil dell’Abruzzo e del Molise, ha anche l’obiettivo di tenere insieme le generazioni, unite dalla necessità di salvaguardare e difendere la carta. Per far questo, è necessario farne conoscere e diffonderne i valori tutti giorni, tutti mesi, nelle scuole, nelle case e nelle sedi, per fardiventare patrimonio di tutti. In Molise il “Calendario per la Costituzione” è stato presentato il 18 gennaio a Campobasso Auditorium ex GIL) e il 19 gennaio a Agnone (ore 9.00, Aula magna ITIS “L.Marinelli”). Nell’ambito della manifestazione, verrà offerto lo spettacolo teatrale dal titolo “Musi lunghi, nervi tesi” (scritto e interpretato da Enrico Marconi e Candida Ventura, da una filastrocca di Marco Moschini, regia Simone Guerro, musiche Pietro De Gregorio), che sta avendo un notevole successo di critica e di pubblico in tutta Italia.

I Segretari regionali SPI CGIL Abruzzo e Molise (Antonio Iovito) FLC CGIL Molise (Pino La Fratta)

NB nel PDF allegato il calendario eaborato dai bambini delle scuole primarie. Il mese di Novembre e' rappresentativo degli art.32-38 della costituzione inerente il Diritto alla salute, elaborato, ideato, dai bambini delle scuole primarie di Agnone