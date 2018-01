Incidente sulla SS 17, nei pressi di Castelpetroso,un'autovettura si è ribaltata per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri - due gli occupanti del mezzo - uno estratto dai vigili del fuoco del comando Provinciale di Isernia - entrambi i feriti consegnati al 118 - la statale è stata chiusa durante le operazioni di soccorso.