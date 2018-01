Il candidato premier del M5S Luigi Di Maio sarà in Molise con il suo #Rally per l'Italia

Fa tappa in Molise il Rally per l’Italia, il tour del Movimento 5 Stelle e del candidato premier in pectore Luigi Di Maio. Tre saranno le fermate che il Vicepresidente della Camera dei deputati effettuerà lunedì 22 gennaio in regione. La prima sarà in mattinata a Termoli dove, a partire dalle 11 nei locali dell’ex cinema S. Antonio, incontrerà le associazioni delle categorie produttive. Nel primo pomeriggio sarà la volta di Campochiaro, l’incontro è previsto per le 15.30, dove Di Maio incontrerà le start up e visiterà le aziende dell’incubatore industriale. Ultima fermata a Isernia. Alle 18 il parlamentare di Pomigliano d’Arco incontrerà i cittadini del capoluogo pentro nella sala convegni del Palazzo della provincia di via Berta.