Roma, si spacciava per l'ex ad della Telecom e chiedeva prestiti a una finanziaria

Nessuna preoccupazione per il futuro: un conto in banca corposo e relax assicurato. Sembra il sogno di milioni di italiani, ma le insidie, anche per un pensionato d'oro, sono sempre dietro l'angolo. Soprattutto se il proprio nome compare un po' ovunque nell'elenco dei 10 pensionati più ricchi di Italia. E' il caso dell'ex ad di Telecom e Autostrade, Vito Gamberale, che giovedì mattina per l'ennesima volta è rimasto vittima di una tentata...

la provenienza: Il Messaggero Roma

Scopri di più su http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/roma-si-spacciava-per-l-39-ex-ad-della-telecom-e-chiedeva-prestiti-a-una-finanziaria/3658505#VlsZcAjhO5mcKcds.99