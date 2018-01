Linee autobus da Roma a Agnone mancano di coordinamento e la cittadina altomolisana soffre di isolamento domenicale. Segnalazione

"Sono anni che segnalo lo scarso coordinamento di orari tra treni provenienti da Roma e le linee di autobus:si verifica che arrivando ad Isernia l'autobus per Agnone è partito un quarto d'ora prima.In tal modo la mattina si deve aspettare le 13,00 ed è impossibile giungere in Agnone in orario utile per sbrigare pratiche di ufficio.

Sarebbe opportuno studiare bene il coordinamento che le ho accennato.

Altro problema è l'isolamento domenicale di Agnone per i mancati collegamenti con Roma.Chi le scrive ha avuto un padre che insieme all'ing.Iannicelli riusci a fare approvare la realizzazione della galleria di Nunziata lunga dimezzando i tempi di percorrenza tra Roma ed Agnone in vista di una valorizzazione turistica della meravigliosa Agnone che mi ha visto da 82 anni presente (anche in tempo di guerra).

Infine una proposta limitata ad una sola giornata:perchè non prevedere un collegamento andata e ritorno il giorno 4 marzo 2018 in modo da permettere di votare senza disagevole pernottamento.

Grazie per il tempo concessomi e spero di avere buone notizie.

MAIL INVIATA DA FILIPPO BONAVOLTA ALLA SEFRETERIA DEL SINDACO.

Spero che la redazione mi affianchi in questa richiesta.

Ringrazio"

filippobonavolta@tiscali.it