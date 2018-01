Modifica alla legge elettorale approvata ieri sera dal Consiglio regionale.

Campobasso, 21 gennaio 2018 - "Con le disposizioni collegate alla manovra di Bilancio, ieri sera il Consiglio regionale ha approvato la modifica che ci è stata sollecitata, nei giorni scorsi, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla nostra legge elettorale, la riduzione della soglia di sbarramento, per i candidati Presidente, dal 10 all'8 per cento.

Un passaggio necessario e importante che ci mette al riparo da possibili impugnative e contestazioni future.

Domattina sentirò il Ministero dell'interno per concordare, così come prevede la legge, la prima data utile per andare al voto e discutere della informatizzazione delle procedure, così come concordato con il ministro Minniti.

L'appello che rivolgo ora a tutti è quello di mettere da parte le polemiche: rassereniamo il clima e consentiamo ai nostri cittadini di scegliere i loro rappresentanti regionali con una piena e convinta partecipazione democratica".