Elezioni Regionali,Lattanzio: “Non mi ricandido, necessario il rinnovamento”

Elezioni Regionali, Nunzia Lattanzio non sarà ricandidata. Lo ha annunciato la stessa consigliera di maggioranza, eletta cinque anni fa a Palazzo D’Aimmo con la lista dell’Udeur-Popolari e poi passata al Gruppo Misto. presidente della IV Commissione consiliare e del Comitato consultivo per il gioco d’azzardo, ha portato avanti negli ultimi cinque anni diverse iniziative legislative di rilievo.

Dalla legge sulla prevenzione e contrasto all’obesità infantile e giovanile, del bullismo e del cyberbullismo, all’istituzione del registro di patologie e registro tumori, all’istituzione del garante dei diritti della persona e delle persone con disabilità. Ma anche il caregiver e il riconoscimento del lavoro casalingo, le norme di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per la limitazione degli sprechi alimentari, le disposizioni in materia di Soccorso alpino e speleologico.

"Ragioni non solo politiche – ha spiegato Lattanzio - mi inducono a considerare concluso quel percorso che da oltre 20 anni mi vede partecipe della vita sociale ed amministrativa di questa Regione. Convinta assertrice del rinnovamento, auspico ora l'avvento di una nuova classe dirigente. Per le medesime ragioni faccio fatica a comprendere le logiche di quanti continuano ostinatamente a riproporsi. Da libera professionista scelsi l'impegno politico. Ora per me è giunto il tempo di tornare al mio esclusivo privato. Una decisione che, me ne rendo conto, sembrerà ‘originale’ a quell’armata che in questi giorni le sta tentando tutte, pur di accaparrarsi o di restare inchiodata a una poltrona".

Una scelta, ha precisato, non dovuta certo alla mancanza di ‘proposte’. “Con cadenza quotidiana – ha rimarcato in proposito - esponenti politici nazionali e regionali delle varie fazioni in campo, mi rivolgono le loro ‘attenzioni’. A tutti riservo la stessa negativa risposta: “Non sono interessata ad alcuna poltrona. Buona fortuna a chi siederà allo scranno che mi accingo a lasciare libero".

Oltre agli apprezzamenti, per le iniziative portate avanti in cinque anni, non sono mancate le critiche. “Graditi gli uni e gli altri – ha precisato Lattanzio – anche quelle faziose, pervenute da personaggi di dubbio spessore umano e professionale. Mi considero una faber; fare significa anche sbagliare. Lascio volentieri agli scarsamente utili la grama soddisfazione di rimanere nell'ombra".

Un commiato, il suo, che arriva insieme al ringraziamento alla famiglia, ai figli e alle persone incontrate durante la legislatura, ai suoi collaboratori, ai cittadini che le “chiedono di non mollare”. “Trattengo la tentazione di cedere ai loro inviti e guardo avanti – ha concluso - altri impegni umani e professionali mi attendono. Ai molisani rivolgo l'auspicio di ogni possibile bene. A dispetto di quanti la vorrebbero avviata verso un prematuro declino, questa terra è viva ed ha un grande cuore. Il riscatto è possibile. Il futuro dei molisani è tutto nelle loro mani".