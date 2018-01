Consegnato un defibrillatore automatico al Comune di Agnone nell'ambito del progetto "Molise Cardioprotetto"

Questa mattina a Campobasso, nell'ambito del progetto un Molise Cardioprotetto e' stata consegnata ai comuni e alle societa sportive che ne avevano fatto richiesta la seconda tranche di difibrillatori automatici, 34 il numero consegnato..

Anche il comune di Agnone ha ricevuto un defibrillatore automatico. Presente alla cerimonia il Consigliere regionale con delega allo sport Carmelo Parpiglia, il direttore amministrativo Asrem Dott Antonio Forciniti,i sindaci. A ricevere il defibrillatore automatico, per il Comune di Agnone, la consigliera con delega allo Sport Annalisa Melloni che ha detto "sarà messo a disposizione presso uno degli impianti sportivi della cittadina"

Nell'ambito della cerimonia di consegna dei 34 defibrillatori automatici il Consigliere Parpiglia ha dichiarato:

"Portiamo avanti con soddisfazione il progetto di un Molise cardioprotetto e lo facciamo consegnando oggi la seconda tranche di defibrillatori acquistati nell'ambito della legge regionale 23 che ho proposto in Consiglio durante il primo anno del mio insediamento.



Con l'Asrem e il 118 Molise abbiamo risposto alle richieste di Comuni e società sportive. Sono 34 i dispositivi consegnati questa mattina. Più i 16 della prima tranche fanno 50. Altri 30 circa potranno essere acquistati e distribuiti nelle prossime settimane, sempre grazie al finanziamento della Legge regionale. Ringrazio il Direttore Amministrativo dell'Asrem Antonio Forciniti, al mio fianco in questo importante investimento che é motivato dalla straordinaria funzione sociale dei defibrillatori nella nostra realtà.



L'Asrem consentirà a due persone per ogni società e Comune consegnatario di seguire un corso di abilitazione all'utilizzo dei dispositivi. Nella speranza di non doverli mai utilizzare, siamo comunque coperti, più sicuri, confidando di poter a breve completare la mappatura di tutta la regione."