Primi 20 giorni del 2018, aumento delle infrazioni al codice della strada e mancata copertura assicurativa riscontrati dai controlli effettuati dalla stradale di Agnone e Isernia| Categoria: Attualità
QUESTI PRIMI VENTI GIORNI DEL 2018 HANNO FATTO EMERGERE UN DATO DA NON SOTTOVALUTARE.
I CONTROLLI SU STRADA AD OPERA DEGLI EQUIPAGGI DELLA STRADALE DI ISERNIA ED AGNONE, HANNO REGISTRATO, OLTRE A TANTE ALTRE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LA MANCANZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI OLTRE 20 VEICOLI IN TRANSITO SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA.
DI FRONTE A TALE PREOCCUPANTE FENOMENO, LA POLIZIA STRADALE HA AUMENTATO GLI SFORZI PER CONTRASTARLO, METTENDO IN CAMPO UN NUMERO MAGGIORE DI PATTUGLIE, IN PARTICOLARE NELLE LOCALITA’ TURISTICHE MOLISANE.