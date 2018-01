On Patriciello: Candidature, più voce ai territori

VENAFRO, 24 GENNAIO 2018 – “In merito alle recenti notizie apparse sugli organi di stampa nelle ultime ore inerenti la composizione delle liste in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo mi preme precisare quanto segue.

Per formazione politica, umana e professionale, sono abituato a dire le cose che penso e a metterle per iscritto. Questo era ed è l’intento della lettera al Presidente Berlusconi. Nessuna sterile polemica, nessuna velleità personale: solo la fondata preoccupazione circa la strategia elettorale da metter in campo, a livello regionale, per le imminenti elezioni politiche. Ci tengo a sottolineare, con forza, che non ho nomi da suggerire, né ho mai rivendicato per me stesso alcuna candidatura al Parlamento italiano.

La mia è una riflessione sul metodo, sulla necessità di valorizzare personalità riconosciute e riconoscibili politicamente per la loro storia personale ed il loro impegno civico. Per tale ragione ritengo che per quanto riguarda il centro destra - ma il discorso credo si possa estendere a tutti i partiti - sia opportuno mettere in campo, specie sui collegi uninominali, persone rappresentative di una intera comunità. Ritengo altresì - e sto cercando con forza di far capire nelle sedi romane - che i sondaggi siano solo indicativi dell´espressione di pensiero: altra cosa è, invece, il voto reale.

La nuova legge elettorale vuole premiare e dare voce a coloro i quali si battono quotidianamente in favore dei cittadini. È un intento da assecondare e che mi sento di condividere in pieno. Come parlamentare europeo, infatti, eletto in un collegio che va da Teramo a Reggio Calabria, so bene quanto sia importante il contatto con i cittadini, con gli amministratori, con chi giorno per giorno vive i problemi della gente comune. Prestare loro ascolto significa fortificare l’anima moderata e liberale che da sempre caratterizza un partito come Forza Italia”.