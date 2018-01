Il Lions Club Isernia dona un defibrillatore al comune pentro

Domenica 28 gennaio 2018, in occasione della partita di basket serie B girone D "Il Globo Isernia vs Mastria Vending Catanzaro”, il Lions club di Isernia donerà al Comune pentro un defibrillatore, acquistato grazie ai proventi degli spettacoli di beneficenza, organizzati nei mesi di ottobre –novembre 2017.

La cerimonia di consegna avverrà intorno alle 18.30, nel corso dell’intervallo, presso il Palazzetto dello sport “Liborio Fraraccio”.

Si tratta di un progetto voluto e realizzato per rendere la struttura isernina cardioprotetta e garantire a tutte le società sportive che la utilizzano una maggiore sicurezza in campo.

Da anni i Lions servono le proprie comunità con dedizione e passione, contribuendo allo sviluppo e al benessere dei cittadini. Questa è solo l’ultima iniziativa di solidarietà, in ordine di tempo, messa in atto dal club, presieduto in questo 2017/2018 dal dr. Davide Tagliaferri.

LIONS CLUB ISERNIA

Isernia, 24/01/2018