Pescopennataro, ordinanza di divieto di consumo umano dell'acqua.Sindaco Sciulli: Nessun pericolo, io quest'acqua la bevo

Il 22 Gennaio il Sindaco di Pescopennataro Pompilio Sciulli, ha emesso una ordinanza di divieto dell'acqua per il consumo umano. Nell'ordinanza e' specificato che gli esami eseguiti su campioni di acqua potabile dalla Asrem, Dipartimento unico di Prevenzione Isernia, nel comune di Pescopennataro, Fontana Pubblica piazza del Popolo, hanno fornito esiti sfavorevoli.

L'ordinanza ha suscitato qualche allarme e perplessità nella popolazione, ma il Sindaco Sciulli, per tutta risposta a dimostrazione che la popolazione non corre alcun pericolo, si fa fotografare mentre beve un bicchiere d'acqua prelevato dalla stessa fontana dove sono stati prelevati i campioni per le analisi dal servizio di Prevenzione Asrem. In una intervista spiegava che:

" E' una ordinanza che si ripete da circa trent'anni periodicamente, succede che il giorno prima del prelievo del campione ,è piovuto, ci sono state delle raffiche di vento, questi sono sono elementi che possono alterare in maniera non significativa i risultati delle analisi periodiche. A quel punto, anche se non esiste un pericolo reale, ma l'analisi non è perfetta, per legge devo fare l'ordinanza di non potabilità, tra 3-4 giorni ,al prossimo controllo dell'ufficio di Prevenzione, l'ordinanza sarà ritirata, ma è successo o potrà risuccedere che difronte a condizioni atmosferiche avverse, io l'ordinanza la debba ripetere"

Alla nostra domanda, "quali i risultati delle analisi, che cosa, e' stato trovato nell'acqua ?" Il sindaco rispondeva:

"Niente, niente di importante, io quell'acqua la bevo, A Pescopennataro abbiamo le nostre sorgenti, alcune le controlliamo noi. Nessuna alterazione significativa, chimico-fisica, o microbiologica"

In effetti risulta difficile pensare che a Pescopennataro, visti gli scarsi insediamenti umani e animali a monte delle sorgenti, possano esistere elementi inquinanti fisico chimico, microbiologici tali da correre seri rischi

A seguire, vista l'imminente scadenza elettorle regionale, abbiamo chiesto conferma alle voci su una sua eventuale candidatura con il centro destra, la risposta e' stata affermativa.