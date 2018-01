Scapoli: incidente stradale, la 38enne conducente, ferita

Stamani alle prime luci dell'alba una donna è uscita fuori strada, per cause

in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, sulla SP n° 1 nel Comune

di Scapoli, località Castagna.

Per fortuna è stata avvistata da un passante e intorno alle 8:40 è stato

data segnalazione del sinistro. Sul posto vigili del Fuoco, personale

Sanitario del 118 e Carabinieri. È stata recuperata la conducente, donna di

38 anni, ferita ma viva dal 118 e successivamente ad opera dei Vigili del

fuoco è stata recuperata anche l'autovettura.