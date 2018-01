Castel San Vincenzo (IS): Anziano accusa malore mentre è alla guida dell’auto, salvato dai Carabinieri.

Lieto fine per una brutta vicenda che ha visto protagonista un 80enne originario della provincia di Caserta, che allontanatosi di casa nella serata di ieri, in preda ad una crisi di disorientamento alla guida della sua utilitaria, si smarriva in zona impervia del Comune di Castel San Vincenzo. I familiari non avendo più notizie e non riuscendo a raggiungerlo telefonicamente, avevano intanto allertato i Carabinieri. Le ricerche, protrattesi durante la notte, consentivano ad una pattuglia della Stazione Carabinieri di Castel San Vincenzo, di rintracciare l’anziano fermo con l’auto in prossimità di un dirupo, nelle campagne della Frazione di Cupone nel comune di Cerro al Volturno. L’uomo in stato di smarrimento e di forte agitazione, veniva soccorso dai militari intervenuti che provvedevano anche a fare intervenire personale del 118 per le cure del caso. L’anziano veniva poi successivamente messo in contatto con i familiari che lo riportavano a casa incolume, dopo aver ringraziato i carabinieri per la professionalità e la disponibilità dimostrata nella circostanza.