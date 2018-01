Venafro (IS): Tenta di rubare in un supermercato, 20enne fermato dai Carabinieri

Nella serata di ieri, un 20enne di origine nordafricana, ha tentato di rubare alcune bottiglie di superalcolici in un supermercato del centro di Venafro. Aggirandosi tra gli scaffali ha fatto scivolare dentro il suo zainetto le bottiglie ma la sua manovra furtiva non è sfuggita al personale di servizio che ha allertato i Carabinieri, i quali sono sopraggiunti tempestivamente con una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, riuscendo a bloccare il ladro, ancora nei pressi dell’esercizio commerciale. Il giovane è stato fermato ed accompagnato in caserma, dove nei suoi confronti è scattata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per tentato furto, mentre la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al titolare del supermercato