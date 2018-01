Cattolica, eccellenza Chirurgia cardiaca

CAMPOBASSO, 25 GEN - La Fondazione 'Giovanni Paolo II' (Cattolica) di Campobasso al secondo posto della graduatoria nel 'Piano nazionale esiti' (Pne) 2017 dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per quanto riguarda l'ambito della chirurgia cardiaca (intervento di bypass aortocoronarico e sostituzione valvolare). L'indice di mortalità a 30 giorni è pari allo 0,32% per il bypass, a fronte di una media nazionale del 2,15%, mentre per quanto riguarda la valvuloplastica la Fondazione si attesta allo 0,56% rispetto alla media nazione del 2,66%. Il risultato raggiunto riguarda l'intero processo assistenziale ospedaliero e post-ospedaliero e tutta l'attività del Dipartimento di malattie cardiovascolari. "Un risultato molto importante - commenta Maurizio Guizzardi, presidente della Fondazione - un riconoscimento di rilievo nazionale che ci onora, frutto di un lavoro di squadra multidisciplinare tra cardiochirurghi, cardiologici, anestesisti, chirurghi vascolari e altri professionisti".(ANSA)