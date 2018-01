Agnone-Rimpasto giunta Marcovecchio:Politiche sociali, Bilancio al neo assessore Annalisa Melloni

Rimpasto al comune di Agnone: con decreto sindacale nr 5/2018 si stabilisce la Revoca del Decreto Sindacale nr.9/2016 e nomina degli assessori componenti della Giunta Comunale e assegnazione deleghe e incarichi.

Nello specifico :

A Agli Assessori appresso indicati ed al Sindaco le funzioni a fianco di ciascuno specificate: MARCOVECCHIO Linda Rosa Lavori Pubblici - Piano Operativi per Ambiente, Energia e Nuove Tecnologie – Attività Produttive – Politiche Scolastiche – Cultura – Urbanistica

SCAMPAMORTE Carmine Antonio Agricoltura e Foreste – Infrastrutture Rurali e Risorse del Territorio – Problematiche delle Contrade e delle Frazioni – Rapporti con Enti – Protezione Civile

AMICARELLI Edmondo Sanità – Turismo

MELLONI Annalisa Politiche Sociali – Traffico e Polizia Municipale – Centro Storico – Servizi - – Bilancio e Programmazione - Decoro Urbano – Sport – Commercio – Politiche Giovanili trattenendo a sé le deleghe speciali relative a Organizzazione Eventi – Marketing Territoriale – Contenzioso.

Al SINDACO delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti degli Assessori e di dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi conferiti. Ai predetti Assessori delega anche la firma degli atti delle rispettive ripartizioni che non impegnano il Comune e quelli che il Sindaco non ritiene di firmare personalmente. CONFERISCE Ai sottoelencati consiglieri gli incarichi specifici a fianco di ciascuno specificati:

MASCIOTRA Germano Onofrio Trasporti – Rapporti con la Cittadinanza - Personale

CELLILLI Annalisa Delega funzioni per le Frazioni e Contrade – Rapporti con le Associazioni Il presente Decreto viene inviato per opportuna conoscenza alla Prefettura di Isernia e sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta. Dalla Residenza Municipale, lì 25 gennaio 2018 IL SINDACO (Avv.Lorenzo MARCOVECCHIO)

Le variazioni significative apportate al decreto del 2016 sono: L' assessore Amicarelli perde la delega al bilancio Bilancio e acquisisce il turismo, il sindaco in questo settore conseva le deleghe speciali relative a Organizzazione Eventi – Marketing Territoriale – Contenzioso.

Altra variazione significativa e' in un settore delicato e sensibile, le politiche sociali, viene revocata la delega all'ex assessore Giovanna Gigliozzi, e conferita con il Bilancio alla consigliera Annalisa Melloni.

Alla consigliera Gigliozzi nessun incarico o altra delega. Quali le legittime motivazioni del cambio di deleghe? Nel decreto il seguente capoverso "RITENUTO di dover procedere, a seguito della manifestata volontà da parte dell’Assessore Gigliozzi Giovanna di essere sollevata dall’incarico";

Auguri di buon lavoro al neo assessore Annalisa Melloni, che dovrà spendere tutta la sua capacità politica, professionale e le sue competenze in due significativi ambiti che investono in prima persona ogni singolo cittadino della comunità agnonese.

