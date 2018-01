Minacce a una candidata di Potere al Popolo in Molise

Oggi una candidata alla Camera di ‘Potere al Popolo‘, ex operaia e attualmente precaria in una ditta di pulizie, ha trovato sulla sua auto una lettera anonima al cui interno, accompagnato alle minacce, si trovava un taglierino. “Potere al popolo non deve esistere”, un messaggio esplicito.

La notizia è stata diffusa sulla pagina Facebook dello stesso partito con un post nel quale vengono mostrati la lettera di minaccia ed un taglierino contenuto al suo interno.

“Nessuna intimidazione, nessuna forma di violenza potranno arrestare il processo che si è messo in moto. Alla compagna colpita direttamente tutto il sostegno e la solidarietà, non la lasceremo sola, non lo faranno le migliaia di persone che in tutta Italia si sono mobilitate in questi due mesi. Avremo bisogno del supporto e del calore di tutti voi. Non un passo indietro”.https://www.facebook.com/poterealpopolomolise/

La solidrità del presidente Paolo Di Laura Frattura

"Solidarietà piena e vicinanza sincera alla candidata molisana di Potere al Popolo, vittima in queste ore di un gesto tanto violento quanto barbaro: sulla sua automobile un messaggio minatorio corredato di un taglierino. Un gesto inaccettabile che condanniamo fermamente, un’azione ignobile nei contenuti e nella forma. Siamo sconcertati di fronte a tanta brutalità: nessuno, tanto più chi si trincera nella vigliaccheria dell’anonimato, può pensare di impedire a cittadini perbene di scegliere di candidarsi e con chi farlo. Alla candidata di Potere al Popolo diciamo di andare avanti, di continuare a credere nei suoi valori e di vivere appieno la bellissima esperienza della partecipazione diretta alla vita politica del nostro Paese: il suo contributo sarà prezioso per tutti noi. A lei il nostro abbraccio".