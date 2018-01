Castel San Vincenzo (IS): Intestano fittiziamente veicoli ad un cittadino Isernino,  dieci persone denunciate per truffa aggravata.

Un cittadino di un paese dell’Alto Volturno, in provincia di Isernia, si è rivolto alla Stazione dei Carabinieri di Castel San Vincenzo, dopo aver constatato, all’atto dell’arrivo di alcune cartelle esattoriali dell’Equitalia relative sia a mancati pagamenti di infrazioni al codice della strada che a pedaggi autostradali, di essere intestatario, da alcuni anni, di più veicoli di fatto mai acquistati e/o posseduti. Le indagini condotte nell’immediatezza dai Carabinieri, anche attraverso la consultazione delle banche dati in uso alle Forze di Polizia e la materiale acquisizione della documentazione relativa ai vari passaggi di proprietà e delle polizze assicurative rca, hanno portato alla luce un utilizzo fraudolento di alcuni documenti personali dell’ignaro cittadino. Dagli accertamenti è emerso che tali documenti esano stati carpiti con molta probabilità durante degli acquisiti fatti dalla vittima presso un centro commerciale Campano. I documenti venivano poi utilizzati per l’acquisto di alcuni veicoli e per la stipula dei relativi contratti assicurativi intestati al cittadino Isernino. La truffa, messa in atto anche con la complicità di assicuratori e titolari di agenzie di pratiche auto operanti in Campania, ha portato alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria di dieci persone, che dovranno rispondere di truffa aggravata e falsità ideologica. Ulteriori indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per accertare l’eventuale complicità di altre persone nella vicenda